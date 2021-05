Na een lange analyse van John van den Brom dacht Vincent Kompany dat alles wel gezegd was over de confrontatie tussen Genk en Anderlecht. De coach van paars-wit glipte weg in het zog van de Nederlander, maar moest op zijn stappen terugkeren. "Vragen? Dat hoeft niet hoor. Ik kan er echt mee leven om eens minder aan het woord te zijn", grapte hij.