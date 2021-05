Mathieu van der Poel klopt Pidcock in sprint, Batten sterkste bij vrouwen

De eerste lange klim zorgde voor een eerste schisma bij de vrouwen. De Franse Loana Lecomte voerde het tempo op, 3 rensters konden haar tred volgen na de 1e ronde.



In de 2e ronde kwam wereldkampioene Pauline Ferrand-Prévot zich in de debatten mengen. Dat was van korte duur, want een ronde later kwam ze tegen hoge snelheid ten val. De leider in de wereldbeker probeerde nog aan te pikken bij de kopgroep, maar moest even later opgeven.



Ondertussen was de aanvalslust van Lecomte niet te stillen. Enkel de 22-jarige Hailey Batten kon mee met de Franse. Met nog 1 ronde in het vooruitzicht, liet de Amerikaanse Lecomte achter na een slippertje.



Bij het ingaan van de laatste ronde had Batten 6 seconden voorsprong op Lecomte. Die voorsprong werd vergroot tot 16 seconden op de meet, waardoor ze over Prevot naar plek 2 springt in het klassement.