Koretzky houdt Schurter van recordzege, Pidcock wint duel met Van der Poel

16:19 16 uur 19. Volgende week in Nove Mesto mag ik meedoen met de shorttrack voor een betere startpositie. Ik ben heel benieuwd wat dat gaat geven. Thomas Pidcock.

16:18 16 uur 18. Mentaal was het gemakkelijk om op te schuiven en de hele tijd renners in te halen. Fysiek was het een ander verhaal in deze warme. Bovendien had ik ook nog een leegloper. Thomas Pidcock.

16:03 16 uur 03. Bekijk de ultieme sprint in de afdaling tussen Schurter en Koretzky. Bekijk de ultieme sprint in de afdaling tussen Schurter en Koretzky

16:01 16 uur 01. Het plan was om gewoon te volgen in deze warme omstandigheden. Elke aanval zou je je meteen bekopen. Mijn coach zei me om te wachten en pas op het einde aan te vallen. Victor Koretzky.

15:51 15 uur 51. Victor Koretzky klopt Nino Schurter in de sprint. Wat een finale in Albstadt. Victor Koretzky en Nino Schurter zetten hun sprint vlak voor de laatste afdaling al in. Schurter geraakt niet af van de Fransman, die hem vlak voor de laatste bocht voorbijsteekt. Thomas Pidcock wordt 5e.



Thomas Pidcock wordt 5e.

15:47 15 uur 47. Flückiger heeft technische problemen, Schurter valt aan. Er lijkt iets mis met de fiets van Matthias Flückiger. Nino Schurter heeft dat in de smiezen en trekt ten aanval. Alleen Victor Koretsky kan de Zwitser volgen.

15:45 15 uur 45. Haalt Van der Poel alsnog de top 5? Mathieu Van der Poel heeft zijn goede benen terug gevonden. Hij schuift weer op tot aan het wiel van Thomas Pidcock. De kopgroep is ver weg, maar zit er nog een top 5 in voor een van beide kleppers?

15:38 15 uur 38. Laatste ronde: alles status quo. Matthias Flückiger geeft vooraan de beste indruk. Victor Koretzky heeft nog geen trap te veel gegeven, met Nino Schurter moet je altijd rekening houden en Ondrej Cink hangt (nog altijd) aan de rekker. Alles is nog mogelijk.

15:32 15 uur 32. Waar zitten de Belgen? 41. Jens Schuermans 53. Pierre De Froidmont 84. Daan Soete 111. Rob Vanden Haesevelde . Waar zitten de Belgen? 41. Jens Schuermans

53. Pierre De Froidmont

84. Daan Soete

111. Rob Vanden Haesevelde

15:21 15 uur 21. Zijn de kleppers gaan vliegen? Schurter, Koretsky en Flückiger rijden nu al een tijdje samen aan de leiding, Cink hangt aan de rekker. Vechten deze doorwinterde bikers om de zege? Of komt Pidcock toch nog opzetten? De Brit hangt de hele tijd rond de 15 seconden. Nog 2 ronden.



Nog 2 ronden.

15:18 15 uur 18. Doseren, doseren, doseren. Niet te gek doen is duidelijk de boodschap vandaag. Avancini, Van der Poel, Cink, Flückiger, Pidcock, ... ze moeten allemaal hun aanvallende intenties bekopen. Nino Schurter en Koretski hebben dat begrepen en zitten nu comfortabel vooraan. In de achtergrond lijkt Van der Poel zijn 2e adem te hebben gevonden.

14:58 14 uur 58. Pidcock pakt de kop, Van der Poel zakt een beetje weg. Voortvarend van start gaan is duidelijk niet zo verstandig op dit lastige parcours in het zuiden van Duitsland. Bij de eerste overname van de Tsjech Cink moeten zowel Van der Poel als Avancini de rol lossen. Thomas Pidcock heeft de kopgroep te pakken bij het ingaan van de 3e ronde en gaat meteen aan de leiding. Indrukwekkend.



14:56 14 uur 56. Alle toppers bij elkaar. Pidcock sluit aan. De temperatuur stijgt. Van der Poel en Avancini lossen het tempo een beetje, waardoor er een grote groep van 20 toppers gevormd wordt. Bij het ingaan van de tweede ronde is ook Thomas Pidcock komen aansluiten. Straffe stoot.

14:52 14 uur 52. Pidcock ondervindt dat opschuiven niet eenvoudig is. Pidcock ondervindt dat opschuiven niet eenvoudig is

14:52 14 uur 52. Van der Poel pakt de kop in de eerste afdaling. Van der Poel pakt de kop in de eerste afdaling

14:42 14 uur 42. Van der Poel schudt al eens aan de boom. In de eerste technische afdaling pakt Mathieu van der Poel de kop. Hij vliegt naar beneden en krijgt alleen Avancini mee, die ook in goede vorm lijkt te zijn.

14:40 14 uur 40. Kan Thomas Pidcock opschuiven? De eerste rij bestaat uit de crème de la crème van de mountainbikewereld, met Flückiger, Avancini, Sarrou, Schurter en Van der Poel. Thomas Pidcock start van op de negende rij. Kan hij opschuiven?

14:38 14 uur 38. Go! 155 bikers zijn van start gegaan bij de mannen.