VIDEO: Onwaarschijnlijk, ploegauto raakt Pieter Serry vol in zijn achterste

Pieter Serry had net zijn werk gedaan voor Remco Evenepoel in rit 6 toen hij zich liet uitzakken op de slotklim. Dat had de auto van Team BikeExchange niet gezien. De ploegleider was aan het communiceren met een auto van de organisatie naast hem toen hij het achterwiel van Serry aantikte.

De Belgische renner viel tegen het asfalt, gelukkig zonder erg. De medewerkers van Team BikeExchange snelden Serry meteen te hulp om hem uit zijn klikpedalen te krijgen.

Toen Serry recht kwam, maakte hij zich eens flink boos. Niet veel later kon hij zijn tocht naar de finish bergop weer voortzetten.