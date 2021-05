Remco Evenepoel imponeert, maar roze trui in de Giro is voor Attila Valter

Even zag het er naar uit dat Remco Evenepoel 20 jaar na Rik Verbrugghe voor een nieuwe Belgische roze trui had gezorgd, maar de dekselse Hongaar Attila Valter was op de slotklim nog net sterk genoeg om de leidersplaats op te eisen. Evenepoel kan alleszins terugblikken op een zeer geslaagde etappe, die gewonnen werd door vluchter Gino Mäder.