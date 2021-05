McGregor mept Messi en Ronaldo knock-out in lijst met rijkste sportmannen

Vorig jaar was Roger Federer nog de best betaalde atleet, maar de Zwitser zakte nu naar plaats 7 in de lijst. Niet helemaal onlogisch want door blessures speelde hij afgelopen jaar amper een wedstrijd. Zijn inkomsten komen dus bijna alleen uit sponsordeals.

McGregor steekt er dit jaar met kop en schouders bovenuit met een duizelingwekkend bedrag van 180 miljoen dollar. Toch opvallend want de Ier vocht slechts een keer in 2020 en verdiende 22 miljoen dollar met zijn overwinning op Donald Cerrone.

De resterende 158 miljoen dollar zijn afkomstig uit zijn zakelijke ondernemingen, waaronder de verkoop van zijn aandelen in een whiskymerk.

Er zijn nog 3 sporters die meer dan 100 miljoen dollar op hun rekening zagen verschijnen. Op 2 en 3 staan Lionel Messi en Cristiano Ronaldo. Het lucratieve contract van Messi bij Barcelona was deze zomer nog het onderwerp van controverse. Hij verdient zijn geld dus vooral tussen de lijnen, maar ook onder andere zijn sponsorcontract bij Adidas legt hem geen windeieren.

Ronaldo zou bij Juventus zo'n 64 miljoen dollar per jaar verdienen, maar heeft ook een levenslang contract met Nike en verkoopt ook heel wat "CR7"-producten.

Dak Prescott, een quarterback bij de Dallas Cowboys, staat op 4.