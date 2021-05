VIDEO: De 5 sleutelmomenten van rit 5: Merlier baalt, Ewan juicht en Landa crasht

1. Vlag zakt, 2 renners ribbedebie

Geen grote strijd voor de vroege vlucht, want vanaf het startsein schieten Umberto Marengo en Filippo Tagliani als een pijl weg. In het peloton vinden ze het best: de zon schijnt eindelijk weer en een vlucht met twee is makkelijk te controleren. Het leven is mooi.

2. Animo voor tussensprint kost vluchters de kop

Zonder echt een beestachtig tempo op te leggen komt het peloton razendsnel terug op de 2 vluchters. In een oogwenk worden de 4 minuten dichtgereden, vooral door de drang naar de tussensprint. Tim Merlier verdedigt zijn ciclamino trui zonder zich al te hard in te spannen. Hij laat van de sprinters enkel Gaviria, die dus 3e wordt, voor. Kort na de tussensprint worden Marengo en Tagliani gegrepen.

3. Een tweede "vlucht van de dag"

Hoewel er amper wind werd voorspeld, slaat de schrik in het peloton. Plots heersen het wantrouwen en de waakzaamheid. Maar het is slechts een schimmenspel. En dus besluiten opnieuw 2 renners van Bardiani en Androni, Gabburo en Pellaud, om weg te springen. Een 2e kansloze missie van de dag.

4. Valpartijen van Sivakov en Landa

Het lijkt een incidentloze etappe te worden, maar niet zo voor Pavel Sivakov en Mikel Landa. De schaduwkopman van Ineos, de nummer 22 in de stand, komt ten val en moet met pijn aan zijn rechterarm zijn weg voortzetten. Nog veel erger was het Landa gesteld, die over een verkeerseiland tuimelde en moest opgeven. Hij is de eerste klassementsrenner die deze Giro verlaat.

5. Pech voor Merlier in de sprint, indrukwekkende Ewan