Slangenmens Ewan kronkelt naar winst in Giro, Landa valt zwaar

De 5e rit in de Giro in een notendop

Machtige sprint van Ewan, en pech voor Merlier

Weinig animo... tot de finale

De eerste 150 kilometer van deze etappe konden we eigenlijk snel doorspoelen. Opmerkelijk was dat we 2 vluchten van de dag kregen, telkens met 1 renner van Bardiani (Marengo en Gabburo) en 1 renner van Androni (Tagliani en Pellaud).

Onderweg konden de sprinters hun benen even testen bij de tussensprint. Merlier moest - zonder echt aan te dringen - enkel Gaviria voorlaten. Zijn splijtende demarrage liet het beste verhopen voor later. Het was de drang naar die tussensprint die het einde had betekend voor het eerste vluchtersduo.

Ook de vlucht van Gabburo en Pellaud was natuurlijk ten dode opgeschreven, zelfs toen Gougeard met een vreemde actie kwam aansluiten. Voor de sprint werd ingezet werd het peloton nog 3 keer opgeschrikt door een valpartij. Eerst stond Sivakov aan de kant. De nummer 2 van Ineos ging wel opnieuw van start, maar door pijn aan zijn schouder of arm niet langer van harte.

Nog veel crucialer voor het vervolg van deze Giro was de val van Mikel Landa, die aan een verkeerseiland de lucht invloog samen met blauwe trui Dombrowski, de winnaar van gisteren. De Spanjaard bleef akelig lang liggen en zou uiteindelijk niet meer vertrekken. Hij is de tweede opgever in deze Giro.

Het incident overschaduwde enigszins de sprint. Lotto-Soudal had veel werk opgeknapt in de voorbereiding, maar op het einde stond Caleb Ewan er toch wat alleen voor. Geen punt, want vanachter de rug van de vloekende Merlier, die door een duwtje kettingproblemen had, kronkelde hij als een slang of een worm al zijn concurrenten voorbij. Giacomo Nizzolo werd nog maar eens tweede.