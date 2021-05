Giro verliest favoriet Mikel Landa en schaduwkopman Sivakov na zware valpartijen

Mikel Landa was met podiumambities afgezakt naar Italië en de Spanjaard bevestigde gisteren nog zijn prima vorm in de zware 4e etappe.

Maar in de slotfase van de 5e rit sloeg het noodlot toe voor de kopman van Bahrein-Victorious. Joe Dombrowski, de ritwinnaar van gisteren, knalde op 4,5 km van de finish tegen een seingever en Landa kon er niet meer omheen.

Meteen was duidelijk dat de Giro erop zat voor Landa. De Spanjaard bleef lang liggen en werd uiteindelijk afgevoerd met de ziekenwagen. Ploegleider Franco Pellizotti: "We weten niet of hij zijn sleutelbeen of zijn pols gebroken heeft." Dat moet het medisch onderzoek uitwijzen. Landa won in zijn carrière 3 Giroritten en eindigde in 2015 als derde.

De Fransman François Bidard van AG2R-Citroën ging bij het incident ook tegen de grond en kan ook niet meer voort. Hij brak zijn linkersleutelbeen.

Een 10-tal kilometer eerder in de etappe was ook Pavel Sivakov, de schaduwkopman van Ineos, zwaar ten val gekomen. De Russische assistent van Egan Bernal reed de wedstrijd wel nog uit, maar zijn schouder is te zwaar gehavend om voort te doen. (meer foto's onder video)