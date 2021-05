"Deze titel is voor de fans": Ajax smelt kampioensschaal om en deelt sterretjes uit

De 35e kampioensschaal zal niet in de prijzenkast van Ajax komen te staan, maar wel in de huiskamers van meer dan 40.000 Amsterdammers. "De fans zaten niet op de tribunes, maar de spelers hebben hun steun elke wedstrijd gevoeld, via sociale media of op weg naar het stadion", vertelt algemeen directeur Edwin van der Sar.

Om de fans te bedanken krijgen alle mensen met een seizoensabonnement een (heel klein) deeltje van de schaal. De tinnen schotel werd gesmolten en vermengd om er zo allemaal kleine sterretjes van te kunnen gieten. Elke ster bevat 0,06 gram van de originele schaal.