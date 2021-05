Oppermachtig Ajax swingt tegen Emmen naar zijn 35e landstitel

Dankzij een kloof van 12 punten en een veel beter doelsaldo had Ajax de titel eigenlijk vorige week al te pakken, maar tegen Emmen zou de 35e titel ook officieel worden.

De staartploeg had sinds februari niet meer verloren, maar in de hoofdstad werd Emmen snel met de neus op de feiten gedrukt. Timber knalde al na tien minuten de 1-0 op het bord.

Toch spraken ook de bezoekers een woordje mee. Anderlecht-huurling Adzic flirtte in de 1e helft twee keer met de gelijkmaker.

In de 2e helft gaf Ajax zijn 35e titel wel wat meer glans. Haller trof raak na een wippertje van Klaassen, die wat later ook de 4-0 binnenkopte. Tussendoor had Rensch de 3-0 binnen geknikt na een heerlijke voorzet van Tadic.

Feest dus in Amsterdam, waar ondanks de coronamaatregelen heel wat Ajax-fans op straat kwamen om de titel te vieren.