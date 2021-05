Voor Emma Plasschaert was coronabreak positief: "Ten huwelijk gevraagd"

Bekijk aflevering 1 van Vuurdoop: Emma Plasschaert

"Verloofd in Australië"

Voor Emma Plasschaert is de coronabreak bijzonder verlopen. In Australië is ze ten huwelijk gevraagd door haar vriend en zeiler Matt Wearn.

"Ik kijk niet negatief terug op vorig jaar", doet de zeilster haar verhaal in Vuurdoop. "Ik heb wat kunnen studeren, ik heb wat Japans geleerd en we hebben ons verloofd."

"Het was een hele opgave om naar Australië te vliegen, maar in februari is het toch gelukt om Matt op te zoeken. Eerst moest ik 2 weken in quarantaine op hotel. In een kamer waar ik de ramen niet kon openen", lacht Plasschaert.

"Matt had wel een fiets op rollen laten leveren. Daarnaast heb ik me beziggehouden met yoga, lezen en puzzelen."



Voor Plasschaert was het een kleine opoffering. "Eens je die quarantaine achter de rug hebt, kom je terecht in het dagdagelijkse en doodgewone leven in Australië."

"En toen is Matt nog op zijn knieën gaan zitten. Aan een waterval in de Blue Mountains, ten westen van Sydney."