Amateursport kan weer vanaf 9 juni: "Waarom niet nu al mogelijk?"

Ook voor de fitnesscentra, die al maanden gesloten zijn, is er goed nieuws. Zij mogen vanaf 9 juni hun deuren opnieuw openzwaaien.

Ook vanuit de sportwereld werd vandaag reikhalzend uitgekeken naar het Overlegcomité. Sportclubs hielden vorige week nog een vurig pleidooi voor perspectief en dat hebben ze vandaag ook gekregen, want vanaf 9 juni zal er weer meer mogelijk zijn op dat vlak.

Koen Umans: "Waar zit de rationaliteit?"

Toch springt Koen Umans, voorzitter van de Vlaamse Sportfederatie, geen gat in de lucht. "Het komt wat te laat en we hadden gehoopt op een gefaseerde opstart. Waarom zijn wedstrijden in sommige sectoren niet meteen mogelijk? Zeker als de experten zelf zeggen dat de risico's verwaarloosbaar zijn."

"Bij de heropening van de terrassen gaat de discussie over een afstand van 1,5 meter tussen de tafeltjes. Bij een tenniswedstrijd staan ze ruim 20 meter van elkaar. Ook watersporten of jumping kunnen niet in deze fase. Waar zit de rationaliteit?"

"Sommige sportfederaties lijden echt onder deze maatregelen. Ook trainers kunnen niet werken en de sporters zijn ook zeer hongerig. We zijn niet bezig over kleedkamers... Onze prioriteit is echt wel sporten op het terrein."

De belofterenners kunnen op 1 juli weer in actie komen, maar dan is het seizoen al halfweg. "Die mensen zijn 2 seizoenen ervaring kwijt", zegt Umans. "Die jaren zijn niet meer in te halen. Die kansen zijn voorbij en komen niet meer terug."