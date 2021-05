Waarom Van der Poel mountainbiket? "Een hele zomer op de weg zou te veel van het goede zijn"

Omdat Mathieu van der Poel komende zomer als mountainbiker naar de Olympische Spelen in Tokio trekt, rijdt hij deze maand twee Wereldbekers. Vorig weekend won hij in Albstadt (Dui) de korte cross. In de langere en klassieke cross finishte de wereldkampioen veldrijden als 7e.

Volgend weekend trekt hij naar Tsjechië voor de wedstrijden in Nove Mesto. "Dat is meer mijn ding. De klimmetjes zijn er minder lang en minder steil. Daar kan ik mijn snelheid beter uitspelen", vertelt Van der Poel.

De Nederlandse topper wil in Albstadt en Nove Mesto een goeie startpositie afdwingen voor de Olympische Spelen. Op het parcours in Izu wil hij minstens vanaf de tweede rij beginnen.

"Een startpositie is cruciaal in het mountainbiken, omdat een wedstrijd zich vaak afspeelt op smalle paden. Het peloton rekt zich snel uit, zeker in de afdaling. Als 5e zie je de koploper soms niet meer rijden."

Voor Van der Poel naar de Spelen trekt, staat de Tour nog op zijn programma. "Maar ik wou sowieso nog mountainbiken, omdat ik ook niet zonder wedstrijdritme aan de start wil komen op de Olympische Spelen."

"In Tokio had ik ook de wegrit kunnen rijden, maar olympische parcoursen zijn doorgaans best zwaar. Dan maak ik wellicht meer kans op de mountainbike."

