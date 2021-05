Vini Zabù maakt wederoptreden na dopingschorsing: "Verleden achter ons laten"

Het Italiaanse Vini Zabú mag terug aan koersen deelnemen. Begin april schorste de Internationale Wielerunie (UCI) de ploeg nadat 2 renners positief hadden getest in een periode van 12 maanden. De schorsing ging met terugwerkende kracht in vanaf 7 april en liep tot 6 mei, vorige week donderdag.

De ploeg had begin april zelf al aangekondigd voorlopig niet meer aan wedstrijden deel te nemen na de positieve test van de Italiaan Matteo De Bonis. Die werd bij een controle buiten competitie in februari positief getest op epo.

De Bonis was na ploegmaat Matteo Spreafico al de tweede renner van Vini Zabù die tegen de dopinglamp liep. Eerder testte Spreafico vorig jaar tijdens de Giro al positief op ostarine, dat tot de familie van de anabole steroïden behoort.

Spreafico kreeg vorige week een schorsing van 3 jaar van de UCI. Vini Zabù had een wildcard voor de Ronde van Italië gekregen maar besloot die vanwege de dopinggevallen terug te geven.





"We willen een nieuwe start maken en het verleden achter ons laten", kijkt ploegleider Francesco Frassi vooruit. "Het seizoen is nog lang en er komen nog veel kansen. Die willen we in de Ronde van Hongarije, een wedstrijd die ons ligt, meteen grijpen. De renners hebben hard gewerkt en zijn klaar om zich te tonen."