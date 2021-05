VIDEO: Fluwelen baltoetsen, de eenzame supporter en een deejay met humor

Fluwelen baltoets 1: Kristian Thorstvedt (RC Genk)

Fluwelen baltoets 2: Gerardo Arteaga (RC Genk)

Ook ploegmaat Gerardo Arteaga waant zich even Zinédine Zidane in Genk. De Mexicaan ontvangt de lange bal van Onuachu op zijn manier: met enkele opwippertjes.

Fluwelen baltoets 3: Koji Miyoshi (Antwerp)

Koji Miyoshi doet het misschien nog mooier. De Japanner van Antwerp neemt de bal achter zijn steenbeun aan en zet zo in een flits z'n tegenstander in de wind.

De eenzame supporter

Scoren = pompen

Heeft iemand in de staf van KVO een weddenschap verloren? Wanneer Fashion Sakala de score opent voor Oostende in Mechelen begint hij prompt te pompen.

KV Mechelen zwaait de Titanic uit

De match in Mechelen eindigde op een 5-3-nederlaag voor Oostende. De lokale deejay had daar plezier in en legde de soundtrack van de filmklassieker Titanic op. Steven Defour lachte in zijn vuistje.