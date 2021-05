Special Olympics Belgium en Brussel lanceren 2e editie Virtuele Spelen: "Sport voor iedereen"

Elk jaar is het Hemelvaartweekend het sportieve hoogtepunt voor meer dan 3.400 - van de in totaal 20.000 - atleten met een verstandelijke beperking. Door corona valt de fysieke editie ook in 2021 in het water en zijn de Virtuele Spelen weer een digitaal alternatief.

De organisatie wil er het grootste gratis online inclusief evenement van België ooit maken. Met drie opeenvolgende sleutelmomenten werd de virtuele editie vandaag feestelijk op gang getrapt.

Brussels burgemeester Philippe Close en schepen van Sport Benoit ondertekenden het Solidariteitscharter om de samenwerking met Special Olympics Belgium (SOB) officieel te maken. Ook vertegenwoordigers van 8 andere steden en gemeenten (Alken, Balen, Ecaussines, La Louvière, Mechelen, Nijvel, Sint-Niklaas en Sint-Pieters-Woluwe) zetten hun krabbel onder het Solidariteitscharter.



Ter gelegenheid van de Virtuele Spelen werd Manneken Pis gehuld in een outfit met de kleuren van Special Olympics Belgium. "Ons nationaal Ketje trekt zijn tenue aan om de actieve rol van mensen met een verstandelijke beperking in de sport te ondersteunen", zegt Delphine Houba, schepen van Cultuur en Grote Evenementen.

"Ons doel is om de manier waarop mensen denken over inclusie en tolerantie te veranderen. Net als cultuur moet ook sport openstaan en toegankelijk zijn voor iedereen.”

Kroon op het werk vandaag was de Torch Run. De schepen van Sport liep samen met atleten Zaïd Abau en Rosalia Niedziela met een fakkel richting Grote Markt, waar de Vlam van de Hoop werd aangestoken.



Hellings: "Deze olympische vlam op de Grote Markt in Brussel is een sterk symbool. Het herinnert ons eraan dat de stad er elke dag aan werkt om sport voor iedereen toegankelijk te maken." (lees voort onder foto)