Na jaar coronapauze keert Profvoetballer van het Jaar terug op 24 mei

Hans Vanaken werd in 2018 en 2019 bij de laatste twee verkiezingen telkens verkozen tot Profvoetballer van het Jaar. In 2020 was er geen uitreiking door de coronapandemie, maar nu krijgt Vanaken wel een opvolger.



Spelers, coaches en bestuurders konden tussen 19 en 30 april hun stem uitbrengen op de beste voetballer in de Jupiler Pro League. Er werd ook gestemd voor de Profvoetballer van het Jaar in 1B, de Profvoetbalster van het Jaar, Belofte van het Jaar, Coach van het Jaar en Scheidsrechter van het Jaar.

Woensdag maakt de Pro League de nominaties voor de verschillende categorieën bekend. De fans zullen, onmiddellijk na afloop van de laatste speeldag van de play-offs, ook hun stem mogen uitbrengen voor het Doelpunt van het Jaar.