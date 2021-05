Voetbalbond pakt uit met Esports Academy: "Talent begeleiden zoals in voetbal"

Esports is de laatste maanden enorm gestegen qua populariteit. Dat heeft de Belgische voetbalbond (KBVB) ook opgemerkt. De bond komt nu met een eSports-academie. "Bedoeling is om op termijn voor de prijzen te spelen", zegt Bart Cobbaert, e-sportscoördinator van de KBVB.

De Rode Duivels, de Red Flames en Rode Duivels Futsal bestaan al even. Daar komen binnenkort ook de eDevils bij: een nationale ploeg voor virtueel voetbal. De KBVB kondigt een academie aan waar de bond jong talent wil opleiden. Zo springt de voetbalbond mee op de hype van esports. "De Academy is zowel een programma als een fysieke plaats (in het Proximus Basecamp)", zegt Bart Cobbaert, e-sportscoördinator van de voetbalbond. "Wij gaan ons vol inzetten en vanaf nu esports, het virtuele voetbal, als sport en als deel van de voetbalfamilie beschouwen."

"Het idee is beginnen te groeien in de eerste lockdown. Gamen was het enige dat je nog mocht doen. Plots begon dat te boomen. De aandacht werd veel groter, er werd ook veel meer georganiseerd. Wij hebben ons dan de vraag gesteld wat wij moesten doen als voetbalfederatie. Hoe moeten wij daar in bijspringen?"

"Focussen ons vooral op de ontwikkeling van de spelers"

De beslissing viel uiteindelijk op een gloednieuwe academie waar jonge talenten, net zoals in het fysieke voetbal, opgeleid worden tot prof. "Je hebt al initiatieven zoals de ePro League waarbij clubs ieder jaar een speler gaan benaderen om hun club te vertegenwoordigen", zegt Cobbaert. "Dat is een heel mooi initiatief, maar je laat veel spelers uit de slaap- en huiskamers achter."

"Daar zit heel veel talent. Ik denk dat het onze taak is om die spelers een platform te geven, samen te brengen en zo samen te laten groeien. Bij ons is de focus vooral gericht op ontwikkeling. Op alle vlakken: niet alleen speltechnisch, maar ook mentaal of op het vlak van gezondheid. We willen die jongens opleiden en laten groeien de komende maanden en jaren."

"Willen meedoen voor de prijzen"

Net als in het veldvoetbal zal er ook tactisch gewerkt worden. Cobbaert geeft al een glimp van wat de spelers mogen verwachten: "We gaan niet alleen kijken naar de tegenstander, hoe die speelt en wie we daartegen het beste kunnen opstellen." "Je ziet ook meer en meer dat er 2-tegen-2 wordt gespeeld, als duo. Maar de 2 beste individuele spelers zijn daarom niet het beste duo. Dan is het onze taak om te gaan kijken wie we het beste bij elkaar kunnen zetten, hoe we die samen kunnen laten groeien en uiteindelijk wedstrijden kunnen winnen op internationaal niveau." "Als we iets doen, is het met ambitie. We hebben lang gewerkt met de Rode Duivels tot op het punt dat we hopelijk prijzen gaan pakken. Met de eDevils willen we hetzelfde doen. Hoelang we daar voor nodig gaan hebben? Dat weet ik niet, maar de ambitie is uiteraard om op toernooien mee te gaan doen voor de prijzen."



De beste individuele spelers zijn misschien niet het beste duo Bart Cobbaert

Is esports wel een sport?

Bij velen bestaat nog steeds de perceptie dat esports geen echte sport is. "Als je het aanpakt als een echte sport, dan is het een echte sport", countert Cobbaert die stelling. "Je hebt het stuk waarbij je als casual gamer af en toe een spelletje FIFA of PES kan spelen, dan blijft het ontspanning. Maar als je er mee bezig bent, en je wil jezelf ontwikkelen en focussen zoals in het echte voetbal, dan wordt het een sport."

Rune is een van de academisten: "Wil vooral groeien"

Een van de sporters die deel zal uitmaken van de esports academie is Rune. "Dit was eigenlijk het hoofddoel voor mij om mee te mogen doen", zegt Rune. "De prijzen die er nu allemaal kunnen bijkomen, dat is allemaal mooi meegenomen. Maar er geraken, dat was het hoofddoel. "Ik wil vooral beter worden. Ik had de verschillende aspecten bekeken die ze ons in de academie gingen aanleren. Daar wou ik deel van uit maken. Oog- en handcoördinatie en verschillende tips en tricks van professionals en coaches... We zullen goed begeleid worden. Althans, dat hoop ik toch."

Groot verschil tussen Vlaamse en Waalse spelers. Er zijn veel kliekjes Rune

De kans om er in België je beroep van te maken is heel klein", legt Rune uit. "Er zijn ongeveer 5 professionele spelers die voltijds FIFA spelen. Dat is nog steeds heel weinig in vergelijking met andere landen. Maar door deze stap van de voetbalbond kunnen we wel groeien naar meer profspelers." "Het is een unieke kans om in de academie te geraken. Ik kijk er vooral naar uit om bij te leren, met andere mensen bezig te zijn en elkaar te leren kennen. In België is er een groot verschil tussen de Vlaamse en Waalse spelers. Er zijn veel kliekjes onderling. Die academie kan er voor zorgen dat er één grote kliek komt."