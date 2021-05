Van pijltjes laten vallen tot in de nek hijgen: de gemeenste trucs in het darts

1. Te dicht bij je tegenstander staan

"Het is eigenlijk not done. Je voelt dat meteen als er iemand achter je staat. Darts is een concentratiespel, en als je wordt afgeleid, ben je niet meer met je spel bezig."

Nochtans is er een zwart kader op de vloer aangeduid, dat de tegenstrever niet mag betreden tijdens je beurt. Maar daar trok Van Gerwen zich weinig van aan. "Hij zal er in principe nog een boete voor krijgen", zegt Erik Clarys.

Telkens als Dimitri Van den Bergh woensdag aan beurt was, zag hij steevast het felgroene shirt van Michael van Gerwen opduiken in zijn ooghoeken. De Nederlander zat hem letterlijk op de huid.

2. Opzichtig vieren

"In een zaal met 1.000 supporters verdwijnt zo'n schreeuw in het niets, maar nu valt het extra op. Dan kan je wel eens uit je concentratie worden gehaald."

3. Traag spelen

"Als mensen me vragen waarom ik darts beu ben, dan moet je maar naar deze wedstrijd kijken." De Schot Gary Anderson was op het afgelopen WK niet te spreken over de aanpak van zijn tegenstander Mensur Suljovic. De Oostenrijker nam wel heel veel tijd om zijn pijltjes naar het bord te gooien.

Erik Clarys begrijpt zijn frustraties. "Je wil altijd in hetzelfde ritme gooien. Het is eigenlijk een vloeiende cirkel. Maar af en toe zal een speler wat trager gooien of trager naar het bord wandelen, om zo die vloeiende beweging te onderbreken."

"Ritme is enorm belangrijk in darts. Als je even van je melk bent, is het al te laat. Zeker op topniveau hangt het van 1 of 2 pijlen af. Als je die dan niet geconcentreerd kan gooien... Maar er bestaan geen regels voor. Als je een halve minuut met je pijlen in je hand wil staan mikken, dan mag dat."