22 uur 30. Anderson wint! Gary Anderson laat op zijn eigen leg de kans niet meer liggen om het af te maken. Van den Bergh haalt ook vandaag een gemiddelde van boven de 100, maar dat is niet genoeg voor de zege: 8-4. .

22:26

22 uur 26. Met een heerlijke check-out in de bull blijft Van den Bergh nog even in leven. Kan hij voor een mirakel zorgen? .