Peter Sagan voor de Giro: "Beslissing over Tour valt pas na de Giro"

Peter Sagan maakte vorig jaar in de Giro een einde aan een lange periode zonder zege. Hij won na een knappe solo de 10e etappe. Dit jaar was hij al twee keer aan het feest: een rit in Catalonië en een rit in Romandië.

Op een persmoment op de vooravond van de Giro was Sagan zijn typische zelf en pakte hij uit met heel korte antwoorden. "Ik ben blij dat ik al twee keer won", zegt hij.

"De conditie is goed. Ik kwam wat later op gang door mijn besmetting met het coronavirus, maar intussen voel ik me goed en mag ik zeggen dat ik een goede voorbereiding achter de rug heb voor deze Giro. Ik kijk ernaar uit."

Sagan won al 7 keer de groene trui in de Tour. Zal hij in deze Giro een gooi doen naar de paarse puntentrui? "Eerst en vooral wil ik proberen om een rit te winnen. En als je meerdere keren wint, dan volgt die puntentrui wel vanzelf. Pas na de eerste week zal er meer duidelijkheid zijn."