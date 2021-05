Ebrima Darboe: van vluchtelingenschip naar halve finales in Europa League

Het verhaal van Ebrima Darboe is opmerkelijk. Vijf jaar geleden nam hij in Gambia op amper 14-jarige leeftijd afscheid van zijn familie, op zoek naar een betere toekomst.

"Ik had geen andere keuze: ik moest vluchten om mijn droom waar te maken"

"Het is onmogelijk om te beschrijven wat ik nu voel", sprak Ebrima Darfoe gisteren na zijn Europees debuut. "Dit is een kinderdroom die in vervulling gaat. In Afrika de top bereiken, is moeilijk. Ik had geen andere keuze dan te vluchten naar Europa om mijn droom waar te maken."

"Het is zwaar geweest, maar ik bedank God en Italië. Ik ben zo dankbaar dat ik in een gastgezin ben terechtgekomen. Ik werd opgemerkt door een scout en zij heeft mijn leven veranderd. Ik ben haar zo dankbaar. Ik weet dat iedereen vanavond gekeken heeft."

"Vijf jaar geleden keek ik nog voetbal op televisie in Gambia. Nu stond ik op het veld met de spelers waar ik toen naar keek. Ik weet dat ik nog niks bereikt heb. De weg is nog lang. Ik zal hard blijven werken om mijn ploeg te helpen."

"Ik heb zelf ook veel hulp gekregen van Daniele De Rossi, die zich vanaf het begin over mij ontfermd heeft. Later ook van Kolarov. Nu ben ik heel close met Diawara. Ik geef alle jonge spelers de raad om nooit op te geven en te geloven in jezelf. Blijf dromen!"