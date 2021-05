Van den Brom: "Zou ons aanvalstrio absoluut niet ruilen met dat van Club Brugge"

Door de zege van Genk op Antwerp en het gelijkspel tussen Club en Anderlecht is de ploeg van John van den Brom tot op 8 punten van leider Club genaderd op de eerste speeldag van de play-offs.

"Ik heb steeds gezegd dat als het mathematisch nog kan je er moet in blijven geloven. En het kan nog!", denkt de coach van Genk.

"Als je wint, is het verschil nog 5 punten. Als je dan ook de 2e match tegen Club ook wint, is het nog maar 2 punten. Dan kan het nog leuk worden. Kortom, als we hen kunnen blijven prikkelen, zullen we dat zeker niet nalaten."

Genk slaagde er wel nog niet in om Club dit seizoen te verslaan. "Het doet ons iets als je ergens leest of hoort dat Genk nog nooit tegen andere toppers heeft gewonnen."

"We kunnen inmiddels toch al een aardig lijstje voorleggen dat bewijst dat we van iedereen kunnen winnen. Alleen nog niet van Club Brugge. Dat zou een extra drive kunnen geven, maar ook misschien maar 1 of 2 procentjes. Belangrijker is dat we vol vertrouwen zijn en dat iedereen fit is."