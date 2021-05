Minister Ben Weyts: "Amateurwedstrijden opnieuw mogelijk maken"

Met het aankomende overlegcomité van 11 mei kreeg Ben Weyts vandaag opnieuw heel wat vragen over de mogelijke maatregelen in de sportsector. De minister bleek alvast een voorstander van versoepelingen, "aangezien sport een essentiële activiteit is in coronatijden".

"Het huidige federale verbod is ongegrond en ik pleit er dan ook voor om dit op te heffen", maakte de minister duidelijk. "Het verder mogelijk maken van sportactiviteiten is alleen maar een goede zaak voor de algemene gezondheid."

"Outdoor tennis en zelfs teamsporten zoals beachvolleybal zouden eigenlijk geen probleem meer moeten vormen. Ik hoop dat we op 11 mei opnieuw verdere versoepelingen kunnen bespreken', sloot Weyts af.