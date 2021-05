Marcelo ontsnapt aan burgerplicht en kan toch afreizen naar Chelsea

Marcelo is al zo'n slordige tien jaar in het bezit van een Spaans paspoort en dus kan hij net als elke Spaanse burger opgeroepen worden om te zetelen in een stembureau bij verkiezingen.

De Braziliaan moest zo dinsdag optreden als bijzitter in een kiesbureau, waardoor hij de Champions League-clash met Chelsea van woensdagavond dreigde te missen. Maar Marcelo had geluk: een dame op leeftijd bood zich aan om de plaats van de Real-speler in te nemen.

De acte de présence van Marcelo in het stembureau was zo dus maar van korte duur, waardoor de verdediger uiteindelijk toch nog samen met zijn ploegmaats op het vliegtuig kon stappen.

Enig minpunt: omdat hij uiteindelijke niet in het kiesbureau zetelde, loopt de linksback wel de dagvergoeding van 65 euro mis.