Theate na klinkende zege: "Gaan karten met de groep was de juiste keuze"

Arthur Theate, die vorig jaar nota bene door Oostende werd weggehaald bij Standard, liet zijn blijdschap duidelijk blijken na de match.

Toen hem gevraagd werd naar een verklaring voor de mentale en fysieke frisheid bij KV Oostende, kwam hij Theate met een opvallend antwoord. "Eerder deze week zijn we als teambuilding gaan karten met de hele groep, daar hadden we echt wel nood aan", vertelde hij.

"De coach is er de voorbije dagen in geslaagd om ons op een juiste manier te triggeren. Op avonden als deze is het extra jammer dat er geen supporters zijn. Het is uiteraard voor hen dat we dit allemaal doen. Fysiek zijn we allemaal nog zeer sterk. Het is aan ons om zo voort te doen", besloot Theate.

Voor de match had ook Oostende-trainer Alexander Blessin al de uitstap naar de kartingbaan vermeld en het belang van mentale frisheid bij zijn spelers onderstreept.