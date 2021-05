Van Engeland tot Italië en van Denemarken tot Portugal: wie wordt kampioen dit weekend?

Inter aan de bubbels in 2 scenario's, maar Atalanta mag niet winnen

Romelu Lukaku zal zich ongetwijfeld laten gaan in het feestgedruis, want voor hem zou het de eerste landstitel buiten België zijn. Met Chelsea maakte hij wel deel uit van de ploeg die de FA Cup won in 2012. Lukaku heeft met 21 goals trouwens een meer dan groot aandeel in het succes.

Als de titel er dit seizoen komt, dan is het de 19e landstitel voor Inter. Alleen Juventus doet beter in Italië. Na 9 titels op een rij voor Juve zou zo de hegemonie van de club uit Turijn gebroken worden. Milan was de laatste club die daarin slaagde.

Speelt Inter op zaterdag gelijk , dan zal het met veel aandacht naar de match tussen Sassuolo en Atalanta op zondag kijken. Verliest Atalanta op zondag, dan is het verschil 12 punten met nog 12 punten te verdienen en wordt er in Italië naar de onderlinge duels gekeken. Inter was daarin de beste (1-1 uit en 1-0 thuis). Het feest kan dus ook dan losbarsten.

City supportert voor een keer voor Liverpool

Ook voor Manchester City kan het een ongelooflijke feestweek worden. In 7 dagen tijd kan de ploeg van Kevin De Bruyne zich voor de 7e keer tot beste ploeg van Engeland kronen én voor het eerst in zijn geschiedenis doorstoten naar de finale van de Champions League.

Om de titel dit weekend al in de wacht te slepen moet City in de eerste plaats op zaterdag zelf winnen van Crystal Palace, de nummer 13 in de stand. Zonder winst al zeker geen "We are the Champions" door de luidsprekers dit weekend. Gezien de vorm waar City in verkeert sinds eind november en de uitslag in de heenmatch (4-0), test de dj toch best al eens zijn installatie.

Maar zelf winnen volstaat niet voor City. Om mathematisch zeker te zijn moet City op zondag supporteren voor Liverpool, want enkel bij verlies van United is de titel mathematisch binnen. Spelen United en Liverpool gelijk (en wint City) dan heeft City nog een punt of veel goals nodig in de laatste vier matchen.

Het verschil met United is dan 12 punten met nog evenveel punten te verdienen in de laatste 4 matchen. De regels van de Premier League bepalen dat het doelpuntensaldo bepalend is bij gelijke stand. City doet 16 goals beter voorlopig in het doelpuntensaldo.