Real moet zonder Carvajal ticket afdwingen voor Champions League-finale

Dani Carvajal stond eergisteren nog 77 minuten op het veld tijdens het 1-1-gelijkspel tegen Chelsea.



Volgende week zal de rechtervleugelverdediger niet kunnen meestrijden voor een ticket voor de finale van de Champions League.



De club gaf geen details prijs over de duur van Carvajals afwezigheid. Volgens de Spaanse sportkranten AS en Marca is de ploegmaat van Eden Hazard en Thibaut Courtois 3 weken out.

Daardoor wordt zelfs de Champions League-finale op 29 mei - mocht Real Madrid zich hiervoor plaatsen - heel nipt.

Het blessureverhaal van Carvajal moet niet veel onderdoen voor dat van Eden Hazard. Dit seizoen viel de Spaanse international al 4 keer uit en kwam hij maar in 15 matchen in actie bij Real.