Innovatieve sporten zijn in opmars: speelde u al fistball of discgolf?

You.Fo werd ontwikkeld in Nederland en verovert stilaan het Europese contintent. Het is een mix van de lacrosse en frisbee en wordt gespeeld met een speciaal ontworpen stick, waarmee je een aerodynamische ring over een afstand van 10 tot 30 meter tracht te werpen of te vangen.

Dit kan één-op-één of in teams, met doelen of freestyle, in stadsparken, op sportvelden of op het strand.