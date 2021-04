Engelse pers bejubelt De Bruyne: “De maestro van City’s afstudeerfeestje”

De zoveelste "Man of the Match"-trofee. In de duurste match aller tijden was Kevin De Bruyne gisteren het grootste goudklompje. Ook in de Engelse pers waren ze onder de indruk van de prestatie van de Rode Duivel. Een overzicht van de lofzang.

The Times: "Zoals steeds: meer daden dan woorden"

"De Bruyne toonde opnieuw zijn subtiele leiderschap", zag The Times. "Zoals steeds met meer daden dan woorden. Neymar haalde dan weer al zijn goochelnummers boven. Waaronder de grote verdwijntruc."

The Telegraph: "Belgische talisman had op alles een antwoord"

"PSG had misschien Neymar voor inspiratie, maar City had Kevin De Bruyne. Ongeacht wat de Braziliaan probeerde, de Belgische talisman had op alles een antwoord. Hij was de maestro van City's afstudeerfeestje."

Daily Mail: "De Bruyne liet Navas verslagen achter"

Een grote onderscheiding. De krant Daily Mail geeft Kevin De Bruyne een 8 op 10 in zijn spelersrapport. "In de eerste helft was de Belg geïsoleerd, maar nadien nam hij de wedstrijd in handen. Hij leverde bij die gelijkmaker zo'n slimme voorzet af dat Navas verslagen achterbleef."

The Guardian: "Zo fantasierijk als Neymar"

Ook van The Guardian krijgt Kevin De Bruyne een 8 op 10. "Kevin De Bruyne kan zo fantasierijk zijn als Neymar. Dat bewees zijn zwevende bal die de gelijkmaker werd." Al zag de krant ook "dat De Bruyne aan een rode kaart ontsnapte nadat hij op de enkel van Danilo was gaan staan".

The Independent: "Worstelde lange tijd"

The Independent is strenger in zijn rapport: Kevin De Bruyne krijgt een 7 op 10. "Scoorde bijna met een spectaculaire omhaal. Maar tot dat moment worstelde De Bruyne om zijn gewoonlijke impact te hebben. Trof wel raak met een boogbal die in doel verdween."

Manchester Evening News: "Beste spelers op grootste podia"