Manchester City kan CL-finale al ruiken, De Bruyne scoort in Parijs met gelukje

Manchester City heeft een gouden zaak gedaan in de halve finales van de Champions League tegen PSG. Na een povere eerste helft stond het in de tweede helft alsnog op. De Bruyne, met een voorzet die in doel waaide, en Mahrez zorgden voor de ommekeer. PSG eindigde de match met een mannetje minder na rood voor Gueye.

PSG - Man City in een notendop:

Sleutelmoment : Meer dan een uur is er geen vuiltje aan de lucht voor PSG tot een voorzet van De Bruyne voorbij alles en iedereen in doel waait. Man City heeft bloed geroken en staat enkele minuten later zelfs op voorsprong. PSG heeft geen reactie meer in huis.





: De Bruyne speelde zeker geen geweldige eerste helft, maar na rust was hij werkelijk overal bij betrokken. Met een stevige portie geluk tekende hij voor de gelijkmaker en ook nadien was hij bij nagenoeg elke City-aanval betrokken. Opvallend: Man City scoorde tot vanavond nog nooit in de halve finales van de Champions League. Daar kwam in het Parc des Princes dankzij Kevin De Bruyne verandering in.

Gretig PSG terecht op voorsprong tegen slap City

Met bijzonder hoge verwachtingen trapte PSG de 'cash-clash' op gang tegen het Man City van Kevin De Bruyne. Het waren de Parijzenaars die in het eigen Parc des Princes bijzonder gretig oogden vanaf het eerste balcontact. Neymar toonde zich meteen in de openingsminuten, de Braziliaanse steraanvaller zag na een knappe één-twee zijn schot gestopt worden door Ederson. De volgende kans was wel raak: Di Maria schilderde een hoekschop op het hoofd van Marquinhos die de bal staalhard in doel kopte. PSG bleef het betere van het spel hebben, een kopbal van Paredes ging na een half uurtje spelen nog nipt naast. Aan de overkant mikte de vrijstaande Foden na een snelle tegenaanval onbegrijpelijk slap op Navas. De 22 hoofdrolspelers doken met de terechte 1-0-tussenstand op het scorebord de catacomben van het Parc des Princes in. Man City had duidelijk nood aan wat meer beweging en snelheid om de wedstrijd in handen te nemen.

De Bruyne en Mahrez draaien rollen helemaal om

De motivatiespeech van Guardiola had zijn effect niet gemist want de bezoekers groeiden zienderogen in de partij. PSG kon de bal nog moeilijk in de ploeg houden en Kevin De Bruyne nam de regie van de wedstrijd in handen. Eerst ging een halve omhaal van de Rode Duivel nog een metertje over, maar een minuutje later was het wel raak. Een voorzet van KDB ging aan alles en iedereen voorbij waarna Navas zich liet verrassen: 1-1. The Citizens hadden bloed geroken en gingen op zoek naar meer. Paredes beging een onhandige overtreding en Mahrez kreeg van De Bruyne de goedkeuring om aan te leggen voor de vrije trap. De Algerijn krulde de bal voorbij een slecht opgestelde PSG-muur, Man City stond plots helemaal op rozen. In het slot van de partij kreeg Gueye ook nog een rode kaart na een smerige overtreding op Gündogan. Kansen vielen er niet meer te noteren. City trekt zo met 2 bijzonder kostbare uitdoelpunten naar Manchester, PSG moet volgende week vol aan de bak.

Niet Mbappé of Neymar, maar De Bruyne was de grote man in de heenmatch

Kevin De Bruyne schittert met zijn MOTM-trofee