De vaccinatiedag van triatleet Jelle Geens: lopen, vliegen, prikken, zwemmen en weer vliegen

's ochtends: lopen voor dag en dauw

Om optimaal te kunnen trainen, leeft Jelle Geens samen met andere topsporters in Spanje. En dus moest hij het vliegtuig op voor zijn coronaprik. Maar eerst ging Geens in alle vroegte nog een rondje lopen.

in de voormiddag: vliegen naar Brussel

"Ik begrijp dat het wat delicaat ligt in de maatschappij, maar als wij nu het virus oplopen, zou dat een ramp zijn. Topsport is nu eenmaal mijn job."

"Ik ben erg tevreden dat we die vaccinatie krijgen", vertelt hij in de aankomsthal aan onze reporter. "We hebben 5 jaar gewerkt voor de Olympische Spelen en nu breekt een erg belangrijke periode met zware trainingen aan."

's middags: de prik in Brussel

Welke prik? "Het Pfizer-vaccin, geloof ik", antwoordt de triatleet. "Veel maakt me het niet uit. Het is gewoon een geruststelling met het oog op de Olympische Spelen. Nu wil je echt niet ziek worden."

's namiddags: banen trekken in Hoogstraten

vooravond: met de trein naar Schiphol

Vanuit het zwembad gaat het snel richting station Noorderkempen voor de trein naar Schiphol. Van daaruit vliegt Jelle Geens samen met huisgenoot Marten Van Riel weer naar het basiskamp in Spanje.

Over twee maanden, op 26 juli, breekt de grote dag aan in Tokio. "Ik droom van die olympische medaille", vertelt Geens op het perron. "In 2019 heb ik laten zien dat het tot mijn mogelijkheden behoort. Ik heb toen gewonnen in Montréal en in Hamburg stond ik op het podium."

"Tokio moet een van mijn hoogtepunten worden. Over 3 jaar wil ik ook scoren in Parijs. Ik ben nog niet zo heel lang keihard en professioneel aan het trainen. In 2024 zal ik wellicht nog sterker zijn dan nu", besluit de triatleet na zijn hectische dag.