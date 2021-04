Pocognoli blijft ook na pensioen bij Union als trainer van U21

Sébastien Pocognoli is een van de (ex-)Rode Duivels die een tijd geleden aan de trainerscursus van de KBVB begon samen met onder anderen Jan Vertonghen, Axel Witsel, Romelu Lukaku, Youri Tielemans en Kevin De Bruyne.

De opleiding is nog niet helemaal afgelopen, maar van Union krijgt hij al een kans als coach van de beloften. Komend seizoen krijgt hij de U

van de promovendus in handen.

"Ik ben heel trots dat ik dit mag doen. Het is een grote verantwoordelijk. HIer in Brussel en op Union loopt veel talent rond. Het is mijn verantwoordelijkheid om die jongeren zo goed mogelijk te begeleiden zodat ze hopelijk ooit een kans krijgen in de eerste ploeg."

Pocognoli speelde afgelopen weekend zijn laatste match. Op zijn 33e had hij te veel last van blessures om nog te voetballen.