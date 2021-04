Voormalig Rode Duivel Sébastien Pocognoli hangt voetbalschoenen aan de haak

Pocognoli debuteerde in 2004 in de eerste ploeg van Racing Genk. De linksback uit Luik knokte zich er geleidelijk aan in het basiselftal en trok in 2007 naar AZ Alkmaar. Daar won hij in 2009 de Nederlandse titel en de Supercup.



Begin 2010 keerde "Poco" terug naar de bakermat en tekende hij bij zijn jeugdliefde Standard. Hij won er in 2011 en 2018 de beker. Tussendoor maakte hij nog enkele buitenlandse uitstapjes richting Hannover, West Brom en Brighton.

De linksback kwam ook 13 keer in actie voor de Rode Duivels. Pocognoli was er ook bij op de Spelen van 2008 in Peking, waar de Belgische belofteploeg vierde werd.

Pocognoli, die de laatste jaren meer en meer te kampen kreeg met blessures, begon in 2019 nog aan een laatste avontuur bij Union. Daar sluit hij nu ook zijn carrière af.

"Ik heb 17 jaar mijn jongensdroom kunnen beleven, maar nu is de tijd rijp om te stoppen", vertelt hij in zijn mededeling. "Het is niet gemakkelijk om zo'n lang hoofdstuk af te sluiten, maar mijn hoofd en mijn lichaam vertellen me dat het moment daar is."