Coucke over diversiteit in het voetbal: "Ik zou quota durven in te voeren"

Cyriel Dessers heeft een Belgische moeder en een Nigeriaanse vader. "De eerste keer dat ik bewust racisme ervaren heb op een voetbalveld was ik 11 of 12 jaar", vertelt hij. "Ik stak er wel bovenuit en dan word je snel geviseerd door de ouders van tegenstanders. Dat is heel onwezenlijk."

"Toen begreep ik het niet, maar als ik er nu over spreek, komen die emoties terug. Dat doet toch wel pijn.” Dessers noemt het ontmenselijken. "Je wordt een object. Je bent geen mens, maar een wegwerpartikel. Ik kan goed om met kritiek op wat ik doe, maar niet op wie ik ben."

Een ander thema dat aan bod komt in de documentaire is het gebrek aan diversiteit in het voetbal. Marc Coucke, hoofdaandeelhouder van Anderlecht, pleit schuldig. "Bij ons zijn het ook blanke mannen van gemiddeld 50 jaar. Kompany heeft me daar een jaar geleden ook over aangesproken. We zijn een heel open club, zei hij, maar daar helemaal bovenaan niet."