Uw gids voor de Ronde van Romandië: Ineos versus de rest?

Het parcours:

De Ronde van Romandië is de sprinters niet gunstig gezind. De tijdrijders, meester-dalers en berggeiten komen deze week wel aan hun trekken in het Zwitserse panorama.

Openen doen de renners traditioneel met een korte proloog, van 4 kilometer. De streep ligt op een slotklim van 880 meter, met een gemiddelde stijging van 7,6 procent.

De 1e rit in lijn is meteen eentje die gezellig op en af gaat. Tussen Aigle en Martigny (waar het WK wielrennen vorig jaar had moeten plaatsvinden) krijgen de renners een circuit voorgeschoteld met telkens 2 heuvels. Geen onoverkomelijke hindernissen, hier ligt de enige kans op een sprint.

Vanaf donderdag zijn de klimmers aan zet. In de 2e etappe staan liefst 6 klauterpartijen op het menu. De top van de laatste beklimming lig op 17 km van de streep. Vallen de zegebloemen ten prooi aan een meester-daler?



Voor de 3e etappe zoekt de Ronde van Romandië opnieuw de heuvels op. De aankomst ligt opnieuw na een afdaling. De valken in het peloton wrijven zich in de handen.

Het is wachten tot het weekend op een aankomst bergop. Met 4 hapjes onderweg en een slotklim van 21 kilometer is de 4e etappe de koninginnenrit van deze editie. Supersteil is de slotklim niet, met een maximale stijging van 11 procent en een gemiddelde van 7,6 procent. Welke klimmer slaat zijn slag?

Op de slotdag wacht de renners een heuvelachtige tijdrit van 16,2 kilometer. Onderweg zullen de voorjaarsrenners even een flashback krijgen naar de Vlaamse klassiekers, want ze moeten een kasseiklim van 700 meter overwinnen. De streep ligt ook op een hellende strook.