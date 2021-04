Nieuwigheid in de F1: 3 sprintraces dienen als kwalificatie voor GP

De sprintraces zijn een nieuwigheid in de F1-wereld. Ze moeten nog meer spanning en spektakel aan het raceweekeinde toevoegen.

3 keer zullen die sprintraces als kwalificatie dienen voor een Grand Prix. Bovendien zullen er ook punten voor het WK te verdienen zijn in die sprintraces: 3 punten voor de winnaar, 2 voor de 2e en 1 punt voor de 3e.

De sprintraces zelf tellen 100 kilometer en zullen op zaterdag plaatsvinden. De startorde voor de sprintrace zal daags voordien, op vrijdag, volgens het huidige kwalificatieformat bepaald worden.



"De rijders 3 dagen lang zien strijden, wordt een geweldige ervaring. Ik ben heel blij dat de teams zich unaniem achter dit plan schaarden", zegt Formula 1-CEO Stefano Domenicali.



"We blijven inspanningen leveren om de sport nog aantrekkelijk te maken voor de fans."



Het is nog niet bekend bij welke 3 GP-races de sprintkwalificaties te zien zullen zijn. Volgens Formula 1 gaat het om twee races in Europa en een Grand Prix buiten Europa.