José De Cauwer: "Pogacar is een geweldig product voor het wielrennen"

Met Luik-Bastenaken-Luik is er een einde gekomen aan het wielervoorjaar. José De Cauwer heeft ervan genoten en zag Tadej Pogacar en Wout van Aert uitblinken. "Wat Van Aert in de Tirreno heeft gedaan, is zo belangrijk."

"Ik heb een geweldig voorjaar gezien met heel veel goeie renners die koers gemaakt hebben", zegt José De Cauwer. Met een zege van Tadej Pogacar als besluit van dat voorjaar. "Ik word blij van zulke renners: Pogacar brengt frisheid en is een geweldig product om als wielerliefhebber naar te kijken." "Hij gaat heel vroeg op het seizoen zijn sponsors plezieren met verplichte winst in de UAE Tour, koerst en wint in Tirreno-Adriatico met open vizier en komt dan naar Luik om de hele boel te verslaan." "Je kijkt dan terug naar wat hij al gewonnen heeft: ritten in de Vuelta, ritten in de Tour... die kerel heeft de Tour al gewonnen", blaast De Cauwer.

"Dit is een supertalent. We spraken over de grote 3 van het voorjaar, maar deze man moet je er zeker ook bijrekenen. Van hem hebben we het laatste nog niet gezien."

De resultaten van Tadej Pogacar in 2021 1e in UAE Tour + 1 ritzege 7e in Strade Bianche 1e in Tirreno-Adriatico + 1 ritzege 3e in Ronde van het Baskenland +1 ritzege 1e in Luik-Bastenaken-Luik

"Geen super Alaphilippe, maar zijn voorjaar is niet mislukt"

In Luik klopte Pogacar met Alaphilippe iemand van de grote 3. De wereldkampioen greep opnieuw naast die zo begeerde zege in Luik.

"Als Alaphilippe de Waalse Pijl niet zou gewonnen hebben, dan zou ik zeggen dat zijn voorjaar niet geslaagd was. Maar hij wint de Waalse Pijl en dan moet je zeggen: zijn voorjaar is geslaagd."



"We hebben geen super Alaphilippe gezien, maar je kunt niet zeggen dat zijn voorjaar mislukt was. Ik zou wel willen vragen hoe komt het dat hij op La Redoute en daarna een paar keer niet mee was. Ik had hem op de Roche-aux-Faucons niet meer verwacht, maar hij was op de afspraak. Dat vind ik sterk."

"Wat Van Aert in de Tirreno gedaan heeft, is zo belangrijk"