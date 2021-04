Michel Wuyts: "Met Pogacar moeten we uitbreiden naar de grote 4"

Meteen na Luik-Bastenaken-Luik legde Michel Wuyts het wielervoorjaar neer in onze Facebook Live. Hij was Ineos dankbaar op weg naar Luik, kiest zijn man van het voorjaar en hoopt op meer duels tussen de topvedetten.

Michel Wuyts blijft onder de indruk van winnaar Pogacar na het herbekijken van de sprint in onze studio: "Hij geeft wel wat ruimte prijs bij de aanzet van Alaphilippe, maar de snelheid waarmee hij erover gaat is verbluffend."

"Ik vind dat we na het voorjaar nog altijd met recht en rede kunnen spreken van de grote 3 met Van Aert, Van der Poel en Alaphilippe. Die mannen hebben de verwachtingen ingelost. Maar als je ziet hoe onwaarschijnlijk slim Pogacar het zondag in Luik aanpakte, dan moeten we dat uitbreiden naar de grote 4."

"Ik zou hem willen uitnodigen om het in de Ronde van Vlaanderen te proberen. Al is het een probleem dat die koers niet te combineren valt met de Ardennenklassiekers en de Ronde van het Baskenland." "Maar misschien wil hij de planning wel eens omgooien. Daarom pleit ik voor het herinvoeren van de wereldbeker: met als doel zo veel mogelijk grote namen in de allerbelangrijkste eendagswedstrijden."

Heeft Team Ineos een foute tactiek toegepast? (Mauro Pauwels)

Michel Wuyts: "Achteraf moet je zeggen van wel. Misschien misten ze Pidcock of een andere afwerker. Maar ik ben ze wel dankbaar, want ik zag een finale van 40 kilometer op weg naar Luik en dat is al van mijn plechtige communie geleden."

Zou Carapaz ook gediskwalificeerd geweest zijn als hij gewonnen had? (Sonny van Abeelen)

Ineos-renner Carapaz trok met zicht op de slotklim in de aanval. Maar bij het dalen ging hij volgens de jury op zijn buis zitten. En dat mag niet meer volgens de nieuwe regels. “Ik vind het arbitrair", zegt Wuyts. "Op de beelden die ik zie, durf ik niet te zeggen of hij met pertinente zekerheid de bovenbuis raakt. Hij zit onder zijn zadelpunt, maar zit hij wel op zijn buis? Op grond van wat ik hier zie, zou ik hem niet gediskwalificeerd hebben." "Dat wordt ook voor toekomstige gevallen heel arbitrair. We gaan naar een situatie zoals er tal van voorbeelden zijn met de VAR in het voetbal. Bij twijfel zou ik dan het voordeel aan de renner geven.”

Zou Valverde nog een sprint kunnen winnen tegen deze mannen als hij alles perfect doet? (Robin Van Wijlick)

Alejandro Valverde reed in Luik net als in de Waalse Pijl een dijk van een wedstrijd en sprintte mee voor de zege. Maar de Spanjaard liet zich de koppositie opdringen en leek zo op voorhand verloren. "Valverde heeft een jeugdfout begaan en dat op zijn 41e. Tenzij dat hij besefte dat winnen niet mogelijk was en dat hij alles of niets speelde." "Ik weet zeker dat Valverde een talent is dat op 18-jarige leeftijd het dichtst van al het talent van Evenepoel evenaarde. Waar hij startte, won hij. Concurrenten in de jeugd belden naar zijn vader om te vragen waar hij zou starten, zodat ze zelf vervolgens andere koersen konden uitkiezen." "Er is een theorie die zegt dat hij het na zijn schorsing gemakkelijker had, omdat de wielerwereld er intussen iets anders uitzag en dat het rigider was inzake dopingbestrijding. Hij kon met zijn talent beter weg."

Wat met Alaphilippe als kopman als Evenepoel volgend jaar meedoet in Luik? (Johan Mommen)

"Als Remco op zijn niveau komt, en er zijn signalen die zeggen dat hij het goed doet, dan zal er niks aan te doen zijn. Dan gaat hij op La Redoute al zeggen: "Jongens, ik ben ermee weg"." "Ik hoor dat de gensters ervan afspringen op training. Men zei me dat hij vandaag de Rosier opvloog tijdens een training op het parcours van Luik." "Is hij topfavoriet voor de Giro? Ik hoop dat hij zich kan laten zien in het tweede deel van de Italiaanse rittenkoers. Op grond van het recente verleden zou ik nu op Bernal tippen, al was het maar omdat ik het Remco niet wil aandoen om hem het predikaat van topfavoriet mee te geven na zo'n onderbreking."

Wordt het voorjaar de nieuwe voorbereiding op de grote rondes? (Thomas Nys)

"Geweldige vraag. Ik zeg JA. Er is een alternatieve route voor de voorbereidingen in Catalonië en het Baskenland. Die kan je opvullen met hoge intensiteit in de voorjaarswedstrijden. Die koersen liegen niet meer, die zijn hoog intensief." "Als je er daar een paar van meepikt en meedoet voor winst, dan kom je ver. In de wetenschap dat je er hoogtetrainingen aan koppelt, maar dat is iets wat alleen de meest getalenteerden kunnen."

Terugblik op het voorjaar