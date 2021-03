Onstuitbare Van der Poel wint titanengevecht in heerlijke editie van Strade Bianche

Strade Bianche in een notendop

Samenvatting van de wedstrijd

Van Avermaet roert zich vroeg, maar deemstert weg

Het was grote namen tellen bij de start in Siena, ook al werd het publiek zoals dat gebruikelijk is in coronatijden op afstand gehouden. De verwachte clash tussen klassieke renners en ronderenners zou niet ontgoochelen.

Van Aert ontmaskerd op de steile grindstroken

Door natuurlijke selectie vormde zich een groep met Van Aert, Van der Poel, Alaphilippe, Pogacar, Bernal, Pidcock, Gogl en Simmons. Die laatste was de pechvogel van de dag, want eerst reed hij lek en later belandde hij nog in een olijfgaard na een val.

Een achtervolgende groep met Fuglsang en Wellens kon bijna aan de rugnummers van de leiders pulken, maar plots fladderde er toch een mot door het groepje. Ze zouden de kop nooit meer terugvinden.

Strook 9 was amper 800 meter lang, maar leek na een demarrage van Alaphilippe wel de kop te kosten van Pidcock en vooral Van Aert. De twee kwamen er even later toch nog bij, maar het was toen al duidelijk hoe de kaarten lagen.