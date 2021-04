Benoot (7e): "Mijn beste dag sinds Parijs-Nice, nu ga ik in de tuin werken"

Benoot: "Dit is een stap vooruit, nu een weekje in tuin werken"

"Ik ben heel tevreden met deze uitslag. Het is vooral mooi voor mij om dit voorjaar met een goed gevoel af te sluiten", zei Benoot na de finish. "Na Parijs-Nice werd ik ziek. Daarna ben ik wel elke week beter geworden en vandaag was mijn beste dag sinds Parijs-Nice. Het is goed om zo de rustperiode in te gaan."

"Ik dacht even dat ik mee over de Roche aux Faucons zou raken, maar het was net niet. Mijn benen ontploften op 200 meter van de top." Benoot beleefde de sprint om de zege wel van heel dichtbij. "Uiteindelijk kwamen we nog bijna terug inderdaad. Ik zag ze rijden in de laatste rechte lijn. Het was een beetje pokeren op het einde."

"Dit is een stap vooruit tegenover de voorbije weken. 7e is niet de uitslag waar ik voor train, maar als je ziet tussen welke namen ik sta, sta ik wel op mijn plaats. Nu ga ik een weekje in de tuin werken en dan met de ploeg op stage naar Sierra Nevada."