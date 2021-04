Ook Watford keert na een jaartje in 2e klasse terug naar de Premier League

Na de overwinning tegen Milwall, dankzij een doelpunt van Ismaïla Sarr, is Watford twee speeldagen voor het einde van het seizoen zeker van minstens de tweede plaats.

Met de promotie volgt Watford het voorbeeld van leider Norwich, dat ook na één seizoen in The Championship weer terugkeert naar de Premier League. Norwich verzekerde zich vorige week al van de promotie.

Watford is nog altijd de club van tweevoudig Rode Duivel Christian Kabasele, die dit seizoen lang buiten strijd was met een knieblessure. De Belg bleef zaterdag tegen Milwall 90 minuten op de bank.

Wie als 3e Championship-club mag promoveren, is nog niet bekend. Dat wordt pas beslist in de play-offs. Brentford, Bournemouth, Barnsley en Swansea komen nog in aanmerking.