Norwich City klimt na jaartje afwezigheid weer op naar Premier League

Norwich kon zich vanavond zelf verzekeren van promotie met een overwinning tegen Bournemouth, maar zo ver kwam het zelfs niet. Nummers 3 en 4 Swansea City en Brentford lieten dure punten liggen.

Swansea City bleef tegen hekkensluiter Wycombe Wanderers steken op een 2-2-gelijkspel. Brentford scoorde dan weer niet in de Londense derby tegen Milwall: 0-0.

Norwich City is de lachende derde, want het kan niet meer uit de top 2 vallen in de Championship. Na een jaartje in de tweede klasse speelt het volgend seizoen dus weer op het grote toneel van de Premier League.