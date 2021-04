Red Bull strikt topingenieur van Mercedes en wil tegen 2025 eigen motor bouwen

Mercedes, het team van zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton, kende de afgelopen jaren in de Formule 1 zijn gelijke niet, al lijkt het er (voorlopig) op dat Red Bull dit seizoen het gat heeft gedicht. Hamilton en Verstappen staan ​​na twee races slechts één punt van elkaar.

Hodgkinson werkte al 20 jaar voor het Duitse Mercedes, dat al sinds het begin van het V6-turbohybridetijdperk in 2014 de Formule 1 domineert, met 7 coureurs- en constructeurstitels op een rij.

Eigen motor tegen het einde van de "motorstop"

Red Bull kondigde in februari aan dat het een aandrijflijnbedrijf had opgericht, Red Bull Powertrains, om motoren te bouwen met behulp van technologie van het Japanse Honda, dat de sport eind dit jaar zal verlaten.



De overeenkomst met Honda heeft betrekking op de befaamde "motorstop" in de Formule 1, die de ontwikkelingsoorlog op gebied van motoren tot 2025 stopzet. Tegen dan wilt Red Bull dus een eigen aandrijflijn hebben.



Red Bull-teambaas Christian Horner is opgetogen met de komst van Hodgkinson. "Hij komt naar dit enorm opwindende project als een bewezen racewinnaar en als innovator die in staat is om een ​​gelijkgestemd team van zeer bekwame ingenieurs te leiden."



"Met de stichting van Red Bull Powertrains, is ook een nieuwe fase aangekondigd van de ambitie van het bedrijf in de Formule 1: elk aspect van het auto-ontwerp in eigen huis te ontwikkelen."