Korte turnpakjes gaan op de schop: "Juiste signaal naar jonge turnsters"

Mys vindt de actie van de Duitse een goede zaak: "Veel jonge gymnastes kijken op naar deze dames. Ze maken op deze manier een opening voor jonge meisjes om te kunnen dragen wat ze willen"



Op training wordt er nochtans wel vaak gekozen voor een short of een lange broek: "Meisjes van 16 zitten vol in hun puberteit en in die fase ben je onzeker over jezelf. Je wil dat wegstoppen op training, maar in de wedstrijd moet je wel weer in je blote benen staan."

"Meisjes worden vrouw in hun puberteit en dat kan je niet tegenhouden, het is aan de turnwereld om dat te aanvaarden", vertelt Mys.

Lange broeken dragen is niet verboden: "Het mag, maar het werd eigenlijk niet gedaan. Ik herinner mij nog een toernooi in Doha waar de plaatselijke meisjes wel al zulke turnpakken droegen omwille van hun geloof, maar wij vonden dat raar. Wanneer de toppers dit ook beginnen te doen zal dit niet langer raar zijn en zullen ook de jongeren dit willen."

"Turnen is een subjectieve sport. Niet alleen wat je kunt is van belang, maar ook je voorkomen en uiterlijk doet er toe. Als je niet aan de norm voldoet, is het niet goed. Als de toppers kunnen bewijzen dat een lange broek niet uitmaakt in het krijgen van jury-punten zullen de anderen dit voorbeeld zeker volgen."