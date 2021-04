Brazilië wil Neymar meenemen naar Olympische Spelen: "Al is dat complex"

Vijf jaar geleden in eigen land pakte Brazilië voor het eerst olympisch voetbalgoud. Neymar maakte in de finale tegen Duitsland (1-1) de Braziliaanse goal en trapte nadien de vijfde en beslissende penalty binnen in de strafschoppenreeks. In 2012 verloren Brazilië en Neymar de finale van Mexico.

"Wij willen de sterkst mogelijke selectie samenstellen", vertelt Jardine aan Globo Esporte. "Neymar is de belangrijkste speler van onze selectie en de belangrijkste Braziliaanse speler die nog actief is. Zijn selectie zou een enorme boost aan kwaliteit betekenen voor onze ploeg."

Maar zover is het nog niet: "We begrijpen dat zijn selectie een complexe zaak is. Het is een kwestie die me als trainer te boven gaat", gaf Jardine toe.

Neymar op de Spelen kan enkel als de Braziliaanse bond en en PSG, de club van de 29-jarige spits, een akkoord vinden. PSG is niet verplicht om zijn Braziliaan af te staan, omdat de competitie niet door wereldbond FIFA wordt georganiseerd.

Het olympische voetbaltoernooi is van 21 juli tot 8 augustus. Brazilië zit in Groep D met Duitsland, Ivoorkust en Saudi-Arabië. Elk land mag 18 spelers selecteren, van wie er 3 ouder mogen zijn dan 24 jaar. De selectie moet voor 30 juni gebeuren.