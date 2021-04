Belgen willen met hogere moeilijkheidsgraad "en meer risico's" scoren op EK turnen

Voor het eerst sinds het WK turnen in 2019 mogen ook de Belgische mannen op het EK in Bazel opnieuw een "echte" wedstrijd turnen. Daar hebben de turners lang naar uitgekeken en zorgt voor kriebels.

"Ik merk toch wel dat vooral bij Noah (Kuavita) en Luka (Van den Keybus) de goesting heel groot is om mee te doen", zegt coach Koen Van Damme. Dat laatste toernooi, het WK in Stuttgart, werd bovendien een grote ontgoocheling.

"We hebben een analyse gedaan en daaruit bleek dat in een eerste fase onze moeilijkheidsgraad omhoog moet. Dat is eigenlijk wat we nu de eerste keer gaan testen. We zullen daar de bluts met de buil moeten nemen."

Want een hogere moeilijkheidsgraad betekent ook meer risico's op fouten. Noah Kuavita wil met een nieuwe, moeilijke oefening alvast die risico's nemen om net zoals op het EK in 2018 de finale aan de rekstok te halen.

"Mijn eerste ambitie is om goed te turnen en mijn tweede ambitie is om mijn nieuwe oefening helemaal af te werken en dan hoop ik dat dat een finale oplevert. Of het alles of niets wordt? Ik neem zeker risico's, ik hoop dat het goed komt."