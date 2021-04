Na 30 jaar zakt traditieclub Schalke 04 terug naar de tweede klasse in Duitsland. De Königsblauen beleefden hun grootste succes in 1997. Toen wonnen ze de UEFA-cup, de voorganger van de Europa Leauge. Marc Wilmots maakte een doelpunt in de heenwedstrijd tegen Inter en trapte de beslissende penalty in de terugwedstrijd.