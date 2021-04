Pro League roept opnieuw op om fans toe te laten: "Voor de veiligheid"

In de week dat het overlegcomité opnieuw samenkomt om te beslissen over de toekomstige maatregelen, heeft de Pro League de bevoegde instanties een brief gestuurd.

De Pro League hoopt dat de clubs de toestemming krijgen om alsnog fans toe te laten tijdens de play-offs. Die starten eind deze maand. De Pro League wil zeker voor de laatste wedstrijden - vanaf midden mei - fans in het stadion zien. Daar roept het geen financiële, maar veiligheidsredenen voor in het leven.

"Binnenkort heropenen de terrassen. Net dan vinden de belangrijkste wedstrijden van het seizoen plaats. Wedstrijden om de titel, de Europese plaatsen, behoud of promotie. Het is onvermijdelijk dat supporters dan naar de stadions zullen afzakken om hun ploeg te steunen", zegt woordvoerder Stijn Van Bever.

"Als de stadionpoorten gesloten moeten blijven, werken we net onveilige situaties voor de volksgezondheid en extra belasting voor de ordehandhaving in de hand, juist wat iedereen wil vermijden."

"Daarom hebben we de overheden aangeschreven en vragen we: "geef ons en de clubs de kans en de verantwoordelijkheid om dit op een gecontroleerde wijze te organiseren"."